Aydın Valiliği’nden, arkeolojik çalışmalara 1 milyon 225 bin TL’lik kaynak

Aydın Valiliği, il genelinde yürütülen 19 arkeolojik kazı çalışması ve yüzey araştırmalarına toplam 1 milyon 225 bin TL kaynak sağladı. Aydın’ın kültürel bir kent olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Kültürel değerlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’da, arkeolojik kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları aralıksız devam ederken, Aydın Valiliği de çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın Valiliği’nden 2022 yılında il genelindeki çalışmalara toplam 1 milyon 225 bin TL’lik kaynak sağlandı. Magnesia Antik Kenti’nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde yürütülüyor. Bakanlığımızın destekleri dışında biz de imkanlar ölçüsünde kazılarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Aydın Valiliği olarak kazı alanlarına destek olma adına kazı başkanlarımızın da katılımıyla bir sponsorluk sözleşmesi imzalıyoruz. Geçtiğimiz yıl da Aydın’da yürütülen kazılara ve yüzey araştırmalarına destek olmuştuk bu yıl da yine aynı şekilde desteğimizi sürdürüyoruz. 1 milyon 225 bin TL’lik bir katkıyı kazırlarımıza vereceğiz. Aydın genelinde toplamda arkeolojik çalışma yapılan 19 alan var. Türkiye’nin en yaygın çalışma yapılan illerinden birisindeyiz. Temennimiz yapılan bu kazı ve çalışmalarla kültürü turizm ile buluşturarak ekonomik anlamda daha fazla bir katkıyı hem ülkemize hem de ilimize kazandırabilmek. Kazı başkanlarımıza ve onlarla birlikte emek sarf eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra da kültürel değerlerin kazılarak turizme kazandırılması konusunda büyük bir kararlılıkla çalışmalarımız devam edecek. Bu süreçte katkısı olan Efeler Kaymakamımıza, diğer çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, Kültür ve Turizm Müdürümüze, Müze Müdürümüze teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Aksoy konuşmasının ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer ile birlikte protokole imza atarak çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Törenden sonunda Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet, Magnesia Antik Kenti’nde incelemelerde bulunarak kazı başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir’den kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Törene; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci ile kazı başkanları ve yüzey araştırması sorumluları katıldı.