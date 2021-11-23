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Aydın Valiliği, kültürel miraslara sahip çıkmaya devam ediyor

Aydın Valiliği kültürel miraslara sahip çıkmaya devam ederken, Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Donduran Kulesi’nin, turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan restorasyon çalışmaları da başlamak için gün sayıyor.

AYDIN 23.11.2021, 10:46
Aydın Valiliği, kültürel miraslara sahip çıkmaya devam ediyor

Aydın Valiliği kültürel miraslara sahip çıkmaya devam ederken, Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Donduran Kulesi’nin, turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan restorasyon çalışmaları da başlamak için gün sayıyor.

1300’lü yılların sonlarında saray kulesi olarak Menderes ovasına hakim bir konuma inşa edilen ve Aydın’da ayakta kalmış 4 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Donduran Kulesi, restorasyon çalışmaları için gün sayıyor. Yenipazar’ın Donduran Mahallesi’nin güneyinde bulunan tarihi kulenin, turizme kazandırılması için hazırlıklar devam ederken Aydın Valiliği de Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) aracılığıyla il genelindeki kültürel miraslara sahip çıkmaya devam ediyor.

Yenipazar Belediyesi, gün geçtikçe yıkılan Donduran Kulesi’nin ayakta tutulması için gerçekleştirdiği girişimlerinin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy harekete geçmiş ve YİKOB koordinesinde projenin hayata geçirilmesini sağlamıştı. YİKOB tarafından 606 bin 993 TL bedelle ihale edilen tarihi kulenin restorasyon çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Tarihi kulenin restoresi için çalışmalar başlatılırken, restorasyonun 10 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), il genelinde tarihi ve kültürel mirasların restorasyonu için yoğun çalışma yürütüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy da sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştiriyor, kültürel ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulunuyor, sorunları ve ihtiyaçları yerinde görüyor ve çözüm konusunda da gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat veriyor. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda, yıkılmaya yüz tutmuş ecdat yadigarı mekanların korunması ve restorasyonu için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından, ilimiz Yenipazar İlçesinde bulunan Donduran Kulesi’nin 16 Kasım tarihinde 606.993,54 TL (+KDV) bedelle restorasyon ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yüklenici firmaya 22 Kasım tarihinde yer teslimi yapılmış ve restorasyon çalışmaları başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından kültürel mirasın turizme kazandırılacağının ifade edildiği açıklamanın devamında “Tarihi Donduran Kulesi, Aydın İlinin Yenipazar İlçesi Donduran Köyünün güneyinde yer almaktadır. Moloz taş tuğla ve yer yer mermer spoilen malzemeden inşa edilmiştir. Birbirine bitişik iki kare mekandan oluşan kulenin batı cephesine bitişik kare mekan daha küçük ebatlardadır. Kubik bir yapı olan Donduran Kulesi, birinci, ikinci ve teras katından oluşmaktadır. Kule devrin anlayışına uygun olarak köyün üstünde, Menderes ovasına hakim bir konumda inşa edilmiştir. Kulenin kesin yapım tarihi belli değildir. Köyün içindeki çeşmelerin kitabelerindeki H.1177-1178 (1763-1764), (1764-1765) tarihleri kulenin yapım tarihlerine ışık tutmaktadır. Kule, Aydın ilinde ayakta kalmış dört kuleden biri olma özelliğini taşımaktadır. Restorasyon çalışmalarının 10 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Donduran Kulesi’nin restore edilmesiyle ilimizdeki önemli bir kültürel miras öğesi daha kültür turizmine kazandırılmış olacaktır” ifadeleri yer aldı.

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