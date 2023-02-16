Aydın Valiliği ihtiyaç listesini açıkladı

Aydın Valiliği, Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için tek yürek olan Aydınlılara teşekkür ederek, afet bölgesine gönderilecek olan acil ihtiyaç listesini açıkladı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da vatandaşlar tek yürek oldu. Depremin yaralarının sarılması için Aydınlı vatandaşlar ilk günden bu yana seferber olurken, Aydın Valiliği acil ihtiyaç listesine yönelik açıklama yaptı. Aydın’da bulunan yurt ve misafirhanelerde kalan depremzede vatandaşlar için acil ihtiyaç listesinin yenilendiğini duyuran Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşlara destek çağrısında bulunurken, yardımların Işıklı Ortaokulu’nda bulunan depoya ulaştırılabileceği belirtildi.

Özellikle gıda, giyecek, hijyen ve zücaciye malzemelerine ihtiyaç olduğu öğrenilirken, Işıklı Ortaokulu’nda bulunan depoda çalışacak gönüllülere de ihtiyaç olduğu belirtildi.