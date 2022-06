Aydın Valiliği, il genelinde etkili olan fırtına sonrasında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirterek oluşan olumsuz durumların bilançosunu açıkladı.

Aydın’da etkili olan fırtına sonrasında yaşanan olumsuzluklar ile ilgili açıklama yapan Aydın Valiliği fırtına bilançosunu açıkladı. Her türlü olumsuzluklara karşı koordineli bir şekilde ekiplerin teyakkuzda olduğunun ifade edildiği açıklamada “3 Haziran 2022 tarihinde saat 20:27 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze gelen ihbarlarda Nazilli ve Efeler ilçelerinde meydana gelen fırtına ve yağış sebebiyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi olayları bildirilmiştir. Nazilli ilçesinde çatı uçması ve ağaç devrilmeleri olmak üzere 52 ihbar, Efeler ilçesinde ise 4 çatı uçması ve 8 ağaç devrilmesi olayları ihbar edilmiştir. Ayrıca Umurlu Yukarıkayacık Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu yangın ihbarı alınmış olup itfaiye ekipleri ve orman ekipleri olay yerine vardıklarında arazi yangını olduğu ve yağan yağmur sonucunda sönmüş olduğu görülmüştür. An itibariyle can kaybı veya yaralanma olayı olmadığı teyit edilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız koordineli olarak teyakkuz haline getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.