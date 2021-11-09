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Aydın Valiliği, 159 mahallede 408 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirecek

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), il genelinde mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çalışma yürütürken, 2021 yılında 159 mahallede 408 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirecek.

AYDIN 09.11.2021, 11:25
Aydın Valiliği, 159 mahallede 408 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirecek

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), il genelinde mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çalışma yürütürken, 2021 yılında 159 mahallede 408 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirecek.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, sık sık Mahalle Muhtarları ile bir araya gelip talepleri dinliyor ve çözüm konusunda da gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat veriyor. Valimizin talimatları doğrultusunda, Mahallelerin en büyük sorunlarından olan ve mahalle sakinlerinin kışın çamurdan yazın ise toz ve topraktan dolayı ulaşım faaliyetlerini zorlaştıran yollara, Valilik parke taşı döşeyerek vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım faaliyeti gerçekleştirmesi için yoğun çalışma yürütüyor. Bu doğrultuda, 2020 yılında toplam 10 milyon 263 bin 419,40 TL tutarındaki meblağ, parke taşı alımı için harcanmıştır. YİKOB tarafından ihalesi yapılan 84 mahallede toplam 271 bin 920 metrekare parke taşı döşenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. 2021 Yılında da mahallelere yapılan hizmetler kesintisiz devam etmektedir. Bu kapsamda 27 milyon 058 bin 906,00 TL tutarındaki meblağ parke taşı alımı için ayrılmıştır. YİKOB tarafından ihalesi gerçekleştirilen 159 ayrı mahallede toplam 408 bin m2 parke taşı döşemesi işi 300 günlük sürede gerçekleştirilecektir. Yine Valiliğimiz tarafından mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda yukarıda bahsedilen ihaleler kapsamına alınmayan mahallelerimize yaklaşık olarak 100 bin m2 parke taşı döşeme işi keşif ve yaklaşım maliyeti hazırlıkları da sürmektedir” denildi.

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