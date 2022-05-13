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Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç; "İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız sürüyor"

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç Vakıflar Haftası dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. Yemekli toplantıda konuşan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Aydın, Muğla ve Denizli illerinde asırlardır devam etmekte olan sosyal yardımlarımız sürüyor" dedi.

AYDIN 13.05.2022, 12:31
Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç; "İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız sürüyor"

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç Vakıflar Haftası dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. Yemekli toplantıda konuşan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Aydın, Muğla ve Denizli illerinde asırlardır devam etmekte olan sosyal yardımlarımız sürüyor" dedi.

İnsanlardaki toplumsal duyarlılığı artırmak, yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla 2006 yılından bu güne her yıl farklı bir tema ile kutlanan Vakıf Haftası, bu yıl ’Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği’ temasıyla kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde; Aydın, Muğla ve Denizli illerinde hafta boyunca Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 3 ilde Hacivat-Karagöz oyunları oynatılarak, çocukların hem eğlenmesini hem de vakıflar hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlanırken, okul ziyaretlerinde de bulunularak öğrencilere vakıflar hakkında bilgi verilip çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Vakıflar Haftası dolayısıyla Aydın’da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Aydın, Muğla ve Denizli illerinin sorumluluk alanlarında bulunduğunu ve asırlardır devam etmekte olan sosyal yardımların aralıksız olarak devam ettiğini vurgulayan Saraç, "685 aileye kuru gıda paketi, 85 öğrenciye yüksek öğrenim bursu, 456 öğrenciye orta öğrenim bursu ve 85 kişiye de muhtaç maaşı her ay düzenli olarak verilmektedir. Yine bu çerçevede Eyüp İmarethanesine bağışlanan kurbanların kesimlerinden elde edilen kavurmalar ülke genelinde olduğu gibi Bölge Müdürlüğümüzce ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Bu sayının her geçen gün daha da arttırılması için de çaba sarf etmekteyiz. Bizler kurumun birer ferdi olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf ederek, ecdadın mirasına sahip çıkma gayretindeyiz. Bu doğrultuda, ecdadın vakfettiği akarların gelirlerini, hayır işleri ile Vakıf eserlerinin onarımı ve korunmasında harcıyoruz. Bu doğrultuda 2003 yılından bugüne kadar Bölge Müdürlüğümüzce yaklaşık 50 eserin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bugün itibariyle 4 eserimizin restorasyonu, 6 eserimizin de proje çalışmaları devam etmekte olup 10 eserimizin de ihale hazırlıkları devam etmektedir. Bu yılki Vakıf Haftasının sloganı ’Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği’ olarak belirlenmiştir. İyilik duygusunun ve karşılık beklemeden vermeyi öğütleyen Vakıf kavramının tüm dünyaya egemen olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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