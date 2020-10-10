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Aydın toprakları dört yeni mısır çeşidi ile tanıştı

AYDIN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE SAKARYA MISIR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NÜN ORTAKLAŞA OLARAK YERLİ TOHUM OLARAK TARIMSAL YENİLİKLER PROJESİ DEMONSTRASYON ÇALIŞMASI YAPILDI.

AYDIN 10.10.2020, 08:41
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Aydın toprakları dört yeni mısır çeşidi ile tanıştı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü’nün ortaklaşa olarak yerli tohum olarak tarımsal yenilikler projesi demonstrasyon çalışması yapıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hayvan besleme ve işletme maliyeti açısından önemli yeri olan mısır silajında ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen dört çeşitten ADA-523, AGA, Pehlivan ve ADA-351 ekilmiş, gübre tavsiyesinde bulunulmuş ve ikinci ürün hasatlarımız başarı ile sonuçlanmıştır. Verimlerin bölgemize adaptasyonu hakkında bilgi verilecek, Aydın çiftçisinin daha fazla kazanması için yerli çeşitlerimizin yaygınlaştırılmasına katkı yapılacaktır” denildi.

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