Aydın Ticaret Borsası’ndan Ankara çıkarması

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Ankara ziyaretinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak ile bir araya geldi.

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak’a gerçekleştirmiş olduğu ziyaretinde, Aydın Ticaret Borsası faaliyetleri başta olmak üzere, tarımsal piyasalardaki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sektörel alanlardaki hususlar, kontrol ve denetim hizmetleri ile ilgili konularda talep ve öneriler iletildi.

Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, “Üyelerimizin taleplerini içeren konuları ve projelerimizi iletmek üzere Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. İlimizin ticari gelişimine katkı sunmak adına Borsamızın projelerini, Gıda ve Kontrol Müdürümüz Dr. Durali Koçak’a aktararak kendileriyle istişarelerde bulunduk. Yaptığımız görüşmelerde bizlere göstermiş oldukları yakın ilgiden ve misafirperverliklerinden dolayı şahsım ve Borsamız adına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak’a, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel tarafından Aydın İnciri takdim edildi.