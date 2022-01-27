Aydın Ticaret Borsası’nda, yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Aydın Ticaret Borsası’nda, 2022 yılının ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Bahri Erdel başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Bahri Erdel başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Son 1 yılda gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılına ilişkin çalışmalar ve projeler hakkında da istişarelerde bulunuldu. Yılın ilk olağan meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, borsa olarak 2021 yılında Aydın ekonomisinin kalkınması ve projelerin hayata geçmesi adına özverili bir çalışma sergilediklerini vurguladı.

Aydın ile bütünleşen tarımsal ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde markalaşması adına coğrafi işaret çalışmalarına önem verildiğini ve Aydın Ticaret Borsası coğrafi işaretli ürün sayısının 5’e yükseldiğini belirten Erdel, 2022 yılında da il genelindeki tarımsal ürünlerin marka değerinin artması adına tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda söz alan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise “İlimizde ve ülkemizde tarımsal üretimin ve ticaretinin sürdürülebilirliği açısından Aydın Ticaret Borsası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin kalkınması adına da faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İlimizin yatırım cazibesinin artırılması ve istihdamın sağlanması amacıyla paydaşlarla işbirliği içerisinde olarak çalışmalarımızda da hız kesmeyeceğiz. Borsamızın yenilikçi hizmet anlayışı ile kısa ve uzun vadeli hedeflerin gerçeklemesi adına meclis üyeleri ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022 yılı Aydınımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantının devamında, katılım sağlayan meclis üyeleri, sektörleriyle ilgili yaşanan gelişmeleri paylaşarak görüş ve önerilerini dile getirdi.