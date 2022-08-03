Aydın Ticaret Borsası yönetimi, İzmir Valisi Köşger ile görüştü

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ali Çevik, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’e Aydın Ticaret Borsası’nın faaliyetleri ile projeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Ziyaret sırasında Aydın ili ve Ege Bölgesi’ndeki tarımsal üretimin mevcut durumu hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kentlerin gelişmesinde toplumun birlik ve beraberlik içinde olması, sorunlara ortak akıl ile çözüm üretilmesinde mesleki kuruluşların rolünün büyük olduğunu belirterek ülkemize yatırım, üretim ve ihracat yapmak, katma değer sağlamak adına ortak projelerde yer almaya her zaman hazır olduklarını belirtti.