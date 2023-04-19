Aydın Ticaret Borsası, Vali Aksoy’u fuara davet etti

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na davet etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Aydın Ticaret Borsası heyeti, gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a, Aydın Ticaret Borsası’nın mevcut çalışmalarını aktardı. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 27- 30 Nisan 2023 tarihleri arasında bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın hazırlıkları hakkında bilgilendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na davet etti.

Tarımın kalbinin Aydın’da atacağı 10’uncu Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası birçok firmayı ziyaretçiler ile buluşturacaklarını dile getiren Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un fuara teşriflerinden dolayı onur duyacaklarını ifade etti.