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Aydın Ticaret Borsası, İş Hayatında İletişim ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi’ne katıldı

Aydın Ticaret Borsası, eğitimlerine devam ediyor. Farklı alanlarda eğitimler veren Aydın Ticaret Borsası’nda, İş Hayatında İletişim ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi gerçekleştirildi.

AYDIN 30.05.2022, 15:37
Aydın Ticaret Borsası, İş Hayatında İletişim ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi’ne katıldı

Aydın Ticaret Borsası, eğitimlerine devam ediyor. Farklı alanlarda eğitimler veren Aydın Ticaret Borsası’nda, İş Hayatında İletişim ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi gerçekleştirildi.

Dr. Beyza Aksoy tarafından online gerçekleştirilen eğitime, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ve personeli katılım sağladı. Dr. Beyza Aksoy, iş yerinde yaşanılan zor durumları, zor insanın tanımından bahsederek zor davranışların nedenleri ve karaktere göre iletişim kurma yöntemlerine değindi. Aksoy, insanların zaman zaman iş hayatında ve özel hayatında zorlu insanlar ve durumlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, zor davranışlarla başa çıkabilmek için kurulması gereken iletişim metotlarından bahsetti.

Eğitime dair açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası’nın üstlendiği vizyon ve ortaya koymuş olduğu hedefler ışığında üye memnuniyeti esaslı çalışmalarına devam ettiğini ve bu çerçevede üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek adına kurum içi eğitimlere önem verdiklerini ifade etti. Çondur, eğitime katılım sağlayan Aydın Ticaret Borsası yönetimine ve personeline, eğitimi sunan Dr. Beyza Aksoy’a teşekkürlerini iletti.

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