Aydın Ticaret Borsası, Diyarbakır’daki fuarda yoğun ilgi gördü

Aydın Ticaret Borsası, Diyarbakır’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından organize edilen 4.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda, Aydın’ın tanıtımının yapıldığı ve yöresel ürünlerinin sergilendiği Aydın Ticaret Borsası standına, ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Mezopotamya bölgesinin lezzetlerini dünyaya tanıtmak için düzenlenen 4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın katılım sağladı.

Gerçekleşen fuarda AB tescilli Aydın Kestanesi ve Aydın İnciri başta olmak üzere coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ve Aydın Yamalak Sarısı Zeytininin yanı sıra Aydın Kestanesinden üretilen kestane şekeri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın açılışını gerçekleştiren ve Aydın Ticaret Borsası standını ziyaret eden Diyarbakır Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’ya Aydın’ın yöresel ürünlerinden takdim etti. Küreselleşen dünyada yerel ürünlerin de git gide değer kazanmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden Erdel, Aydın Ticaret Borsası’nın, Aydın’ın coğrafi işaretli ürün sayısının artırılmasına yönelik girişimlerin devam ederken bir taraftan da bu alandaki tüm üst düzey organizasyonlarda Aydın ve tarımsal ürünlerinin tanıtılmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası standını, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su’nun yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde Aydın’ın yöresel ürünleri tanıtılarak hediyelikler takdim edildi.

4.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı ile ilimizin markalaşan ve markalaşma niteliğine sahip tarımsal ürünlerini, ve markalarını Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuar ziyaretçilerine tanıtma imkanına eriştiklerini ifade eden Erdel, Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na ev sahipliği yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, Diyarbakır Ticaret Borsası’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı ziyaretçilerden tam not aldı

4.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda, Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan ve Avrupa Birliği’ne coğrafi işaret başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırıldı. Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri ve tadım kriterleri hakkında ziyaretçilere bilgilendirme yapıldı. Coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı, tadım kriterleri hakkında bilgi alan fuar ziyaretçileri tarafından tam not aldı.