Aydın Ticaret Borsası, coğrafi işaret çalışmalarına hız verdi

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener, Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ‘ı ziyaret ederek, Aydın Çam Fıstığı’nın coğrafi işaret başvurusunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener, Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile birlikte, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof.Dr. Habip Asan’ı ziyaret ederek coğrafi işaret çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Türk Patent ve Marka Kurumu’na 19.06.2019 tarih, C2019/071 numarası ile yapılan “Aydın Çam Fıstığı” coğrafi işaret başvuru dosyası hakkında Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’dan bilgi alındı.

Aydın ile özdeşleşmiş olan tarımsal ürünlerin ekonomik ve marka değerinin artması adına coğrafi işaret tescil çalışmalarına önem verdiklerini belirten Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, “ Coğrafi işaretli ürünler, yöresel ürünlere ayırt edici nitelik kazandırmaktadır. Aydın Ticaret Borsası olarak yerel ekonomiyi kalkındıracak hamleler ile ilimize özgü ürünlerin koruma altına alınması adına coğrafi işaret çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz coğrafi işaretli ürünlerin değerinde fiyatla satılması ve beraberinde üreticilere rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Bu vesile ile Ak Parti Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş eşliğinde Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Prof.Dr. Habip Asan’ı ziyaret ettik. Yöre halkına önemli gelir kaynağı sağlayan, ülkemiz üretiminin yüzde 60’ı Aydın ilinden karşılanan Aydın Çam Fıstığı coğrafi işaret süreci hakkında bilgi aldık. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.