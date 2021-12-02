Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Ankara’dan Aydın’a ikinci soğuk hava deposu müjdesi ile döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret eden Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyet görüşmenin ardından Bakan Varank’tan Aydın için ikinci soğuk hava deposunun yapılacağının sözünü aldıklarını ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Aydın ili ekonomisi ve tarımı ile Aydın Ticaret Borsası faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’a Aydın İnciri takdim edildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Güney Ege Bölgesi’nin ilk güdümlü projesi olma özelliği taşıyan Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’nun mevcut durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Varank’a gerçekleştirmiş oldukları ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ”Aydın milletvekilimiz Mustafa Savaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek Borsamız faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunduk. ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. tarafından işletilen Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’nun faaliyete geçtiği günden zamana ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sağladığı ekonomik kazanımlarını konuştuk. Sayın Bakanımıza Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’nun ilimiz tarımsal ürünlerine değer kattığını, ilimizde yetiştirilen ve üretiminde dünya lideri olduğumuz kuru incir başta olmak üzere depolanabilir tüm gıda ürünlerinin yılın on iki ayı satışının ve pazarlamasının yapılmasına olanak sağladığını ve ihracatta yaşanan artışı aktardık” dedi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Çondur, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’nun ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sağladığı katma değerden dolayı oldukça memnuniyet duydu. İlimiz istihdamının artırılması ve üretimin teşvik edilmesi adına ikinci soğuk hava deposunun yapılacağını değerli hemşerilerimize müjdelememizi söyledi. Bölge ekonomimizi güçlendiren Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’nun her aşamasında desteğini esirgemeyen Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu müjdeli haberin üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.