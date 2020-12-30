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Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, 2020 yılını değerlendirdi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYDIN 30.12.2020, 12:19
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Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, 2020 yılını değerlendirdi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgın süreciyle birlikte ülkemizde de 2020 yılının zorlu geçtiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ne yazık ki sosyal ve ekonomik hayatımızı olumsuz etkiledi. Aydın Ticaret Borsası olarak salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde çalışmalarımıza devam ettik. Üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile üyelerimizin sorun ve taleplerini katılmış olduğumuz online toplantılarda dile getirdik ”dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde hükümet ve iş dünyası arasında yapılan ekonomide tedbir ve teşvik odaklı görüşmelerin sürdürülebilir büyümeyi beraberinde getirdiğini ifade eden Çondur, reform çalışmalarının, üretime ve yatırıma olumlu yansıyacak olduğunu belitti.

2020 yılında da Aydın ili tarımsal ürünlerinin bilinirliğinin artması noktasında coğrafi işaret çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Çondur, “Aydın Kestanesi’nin Avrupa Birliği tarafından Türkiye’nin 4’üncü coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edilmesi Aydın ili ve ülkemiz için büyük bir gururdur ”dedi.

Coğrafi işaret tescili gerçekleşen tarımsal ürünlerin ekonomiye sağladığı katma değerin önemli olduğunu dile getiren Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağı, coğrafi işaret tescilinin gerçekleştiğini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Memecik Zeytini, ve Aydın Çam Fıstığı için sürecin devam ettiğini ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2021 yılının öncelikle sağlık yönünden daha güzel bir yıl olmasını temenni ederek sürdürülebilir ekonomik büyüme için üyeler, paydaş, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çondur, “Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2021 yılının sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum ”diye konuştu.
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