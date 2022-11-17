Aydın Ticaret Borsası, Aydın Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ağırladı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası seçimlerinde güven tazeleyen Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni dönem için başarılar diledi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Ferdi Uzun ve yönetimi, gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Can, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, Mehmet Ali Avcu, Ahmet Şenel ve Mehmet Akkan ile bir araya geldi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve yönetimine gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinin yerelde ve ulusalda yer alması adına önemli bir görev üstlenen basın temsilcilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Objektif, doğru ve kamu yararını göz ardı etmeyen bir anlayışla kamuoyunun bilgi edinmelerini sağlayan basının, demokrasinin önemli bir gücü olduğunu belirten Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak gazeteciler ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecekleri ifade etti.

Karşılıklı görüş alışverişleriyle sohbet havasında geçen ziyarette; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, cemiyet üyelerine borsanın projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.