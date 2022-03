Aydın Ticaret Borsası, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş kadın personellerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Toplumun temel taşını oluşturan kadınların geleceği inşa ettiğini belirten Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, “Kurtuluş Savaşı’ndan bu zamana her zaman ön saflarda yer alan, azim ve kararlılıklarıyla örnek teşkil eden kadınlar, büyük başarılara imza atmıştır. Toplumun her kesiminde yer alan çalışma hayatından siyasete, sanattan spora, bilimden edebiyata, her alanda başarı gösteren kadınlarımız her zaman gurur kaynağı olmuş ve bizleri onurlandırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli mücadelenin kadın kahramanları, şehit anneleri başta olmak üzere dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı inşa eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyor, sağlıklı ve başarılı bir yaşam diliyorum ”dedi.