banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Aydın Tekstilpark’ta tiyatro oyunları sergilendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park’ta “Arkadaşım Ben Geldim” ve “Karagöz’ün Cehaleti” adlı tiyatro oyunları sergilendi.

AYDIN 03.08.2022, 15:17
Aydın Tekstilpark’ta tiyatro oyunları sergilendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park’ta “Arkadaşım Ben Geldim” ve “Karagöz’ün Cehaleti” adlı tiyatro oyunları sergilendi.

Usta tiyatrocu Gülnihal Demir’in yanı sıra Zafer Kaya ve Nuri Yiğit’in sahneye çıktığı oyunlar 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini topladı.

Kültür-sanat faaliyetleriyle her yaşa hitap eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bir kez daha düzenlediği tiyatro gösterisiyle Aydınlılarla buluştu. Çocukların aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmeleri için tiyatro oyunları sergilendi.

Çocuklar ve aileleri sergilenen oyunlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu