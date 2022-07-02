Aydın Tekstil Yaşam Alanı’nda Aquapark hizmete açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’a kazandırılan Aydın Tekstil Yaşam Alanı çocukları da mutlu ediyor. Yaşam alanında çocukların yaz aylarında serinleyip doyasıya eğlenebilmeleri için aquapark da açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu günün stresini atmak isteyen aileleri Aydın Tekstil Yaşam Alanı’na davet etti.

İçerisinde birçok aktivite olanağı bulunan Aydın Tekstil Alanı’nda çocuklar da unutulmadı. Yaşam alanı içerisindeki doyasıya eğlenebilecekleri oyun alanlarının yanı sıra aquapark da hizmete girdi. Başkan Çerçioğlu haftanın stresini atmaları için tüm Aydınlıları Aydın Tekstil Yaşam Alanı’na davet etti. Alanda her akşam konser düzenlendiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, 4 Temmuz Pazartesi akşamı sinema gecesi düzenleneceğinin de müjdesini verdi.