Aydın Tekstil Yaşam Alanı, kapılarını açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2016 yılında 100 milyon liraya kamulaştırılan Aydın Tekstil Yaşam Alanı muhteşem bir festivalle Aydınlılara yeniden kapılarını açtı.

Açılışa gelen gençler, Aydın merkezdeki 177 dönümlük en büyük yeşil alanda düzenlenen festivalde, gönüllerince eğlendi. Televizyon programcısı Okan Bayülgen’le birlikte gençlerle buluşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, festivalin en renkli anları olan Colorzest’in de geri sayımını yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon liraya kamulaştırılan ve restorasyon çalışmaları devam eden Aydın Tekstil Yaşam Alanı, Aydınlılara yeniden merhaba dedi. Alanda düzenlenen Aydınfest’te Aydınlılar pandemi sebebiyle uzun zamandır hasretini çektikleri eğlencenin ve konserlerin keyfini çıkardı.

Festival bisiklet, motosiklet ve Vosvos kortejinin alana gelmesiyle başladı. Daha sonra DJ performans, Feta ve Uyanışband konserleriyle devam eden festivalde Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası da sahnede yerini aldı. Festivalin finali ise Necati ve Saykolar’ın muhteşem konseriyle yapıldı.

Günün en renkli dakikalarını ise düzenlenen Colorzest oluşturdu. Geri sayımını Başkan Çerçioğlu’yla Okan Bayülgen’in yaptığı etkinlikte, festivale katılanlar boyalarla rengarenk görüntüler oluşturdu.

Başkan Çerçioğlu gençleri çok sevdiklerini söylerken “Ben bu parkı Aydınlılara ve gençlere yaptım. İlk organizasyon olan Aydınfest’i de gençlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Herkese kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Değerli gençler sizler bizim geleceğimizsiniz; sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu ayrıca gençlere bir sürpriz yaparak festivalin ikincisinin 15 Ekim’de yapılacağının müjdesini verdi.