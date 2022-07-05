Aydın Tekstil Park’ta yazlık sinema keyfi

Aydın’a yeni bir soluk kazandıran Aydın Tekstil Park’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri sürüyor. Vatandaşların buluşma noktası haline gelen ve yoğun ilgi gören Tekstil Park’ta Büyükşehir Belediyesi’nin tarafından yazlık sinema etkinliği düzenlendi.

Türk sinemasında özel bir yere sahip olan, senaryosunu ve yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği Dondurmam Gaymak filmi, Aydın Tekstil Park’ın yazlık sinema etkinlikleri çerçevesinde dev ekranda gösterimi yapıldı. Çimler üzerinde yerini alan yüzlerce vatandaş, açık havada sinema keyfi yaşadı. Tekstil Park’ın Aydın’a değer kattığını belirten vatandaşlar, hem yaz akşamlarını ailecek keyifle geçirmelerini sağlaması hem de aynı mekanda kültür sanat etkinlikleriyle buluşulmasının önemine dikkat çekerek, Tekstil Park’ı Aydın’a kazandıran Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Tekstil Park’ı bir yaşam alanı olarak hazırladıklarını ve içerisinde kültür sanat aktiviteleri dahil birçok etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yazlık sinema gibi oldukça keyifli aktiviteleri yaz boyunca vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.