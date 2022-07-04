Aydın Tekstil Parkı, çocukların yeni gözdesi oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan aquapark, çocuklar tarafından çok sevildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Aydın Tekstil Parkı, Aydınlıların yeni dinlenme noktası oldu. Park içerisinde yer alan aquapark ise sıcaklarda çocukların yeni gözdesi haline geldi. Özellikle yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hayata geçirdiği Tekstil Park’a yoğun ilgi gösteriyor. Açıldığı ilk günden bu yana on binlerce misafiri ağırlayan Tekstil Park, içerisinde yer alan çeşitli oyun alanları ile çocukların gözdesi oldu. Sıcaklığın 40’lı dereceleri geçtiği Aydın’da, çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen aileler, Tekstil Park içinde yer alan çocuk aquaparkına akın etti.

Serinlemek, eğlenmek ve ailecek keyifli vakit geçirmek için Tekstil Park içerisinde yer alan çocuk aquaparkını tercih ettiklerini belirten aileler, merkezi konumda yer alan parka ulaşımın kolay olmasıyla birlikte temiz ve nezih bir ortamdan dolayı gönül rahatlığı ile aquaparkı kullandıklarını ifade ediyor. Aquapark içerisinde yer alan büfeden tüm ihtiyaçlarını da karşılayabildiklerini de belirten vatandaşlar, bu eğlence dolu alanın hem çocuklar hem de aileler için vazgeçilmez bir nokta olacağına dikkat çekti.

Başkan Çerçioğlu tüm vatandaşları Tekstil Park’a davet etti

Aydına değer katan çalışmalardan biri olan Tekstil Park’ı Aydınlıların hizmetine sunduklarını ve gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, park içerisinde birçok aktivite alanı olduğuna dikkat çekerek tüm vatandaşları Tekstil Park’a davet etti.