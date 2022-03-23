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Aydın Tekstil Alanı sanatla buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Aydın’a kazandırdığı Aydın Tekstil Alanı’ndaki çalışmalar hızla ilerlerken, ömrünü tamamlamış ağaçlar sanatla buluşuyor.

AYDIN 23.03.2022, 15:37
Aydın Tekstil Alanı sanatla buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Aydın’a kazandırdığı Aydın Tekstil Alanı’ndaki çalışmalar hızla ilerlerken, ömrünü tamamlamış ağaçlar sanatla buluşuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında bütçesinin üçte birine denk gelen 100 milyon lira bedelle kamulaştırılarak Aydın’a kazandırılan Aydın Tekstil Alanı sanatla buluşmaya devam ediyor. Heykeltıraş Şevki Köse tarafından alandaki ömrünü tamamlamış ağaçlar birer sanat eserine dönüştürülüyor. Alanın binalar yapılarak değil de herkesin kullanımına dönük planlanmasının önemine dikkati çeken Köse, “Heykellerimin tüm Aydınlıların paylaşacağı bir alanda olması işi daha kıymetli hale getiriyor” dedi. Alanın şantiye şefi Gizem Yetim ise alandaki çalışmaların hızla ilerlediğini belirtip “Burasının Aydın kent belleğinde önemli bir yeri var. Bu projenin amacı da bu hafızanın gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır heykel yaptığını söyleyen ve aynı zamanda eski bir gazeteci ve kameraman olan Köse, Aydın Tekstil Alanı’nın tarihine dikkati çekerken “Burası Aydın için çok önemli. Yıllarca birçok insanın çalıştığı ve üretim yaptığı bir alan. Şimdi de çok güzel bir projeyle değerlendiriliyor. Bence burası gelecekte Aydınlılar için çok kıymetli bir alan olacak” ifadelerini kullandı.

‘Özlem Başkan’a teşekkür ediyorum’

Yaptığı çalışmaya benzer işlerin yurtdışında örneklerinin çok olduğunu belirten Köse, “Ben de buradaki ömrünü tamamlamış ağaçları bir heykele dönüştürülerek insana temas eden bir şeye dönüştürebiliriz diye teklif ettim. Ağaca olan ilgiyi tekrar canlandırabiliriz diye düşündüm. Çünkü son zamanlarda zeytinlikler bile tartışma konusuyken bu tarz işler yapılırken doğaya zarar veriliyor. Böyle bir ortamda doğaya tekrar dikkati çekebilmek anlamında bir fikir oluştu. Sağ olsun Özlem Başkan da bana bu imkanı sağladı. Bu Türkiye’de çok az örneği olan bir çalışma” dedi.

Şu anda beşinci ağaç heykelinin üzerinde çalıştığını söyleyen Köse, “Burası tamamen doğal bir ortam. Hepimiz doğanın bir parçasıyız, yaptığım çalışmalarla da bunu vurguluyorum. Buradaki bazı ağaçlar ölmüş. Beni asıl heyecanlandıran da ağacın dikildiği, büyüdüğü yerde bu ölmüş ağaçları değerlendirerek onlara tekrar ömür katmaya çalışıyorum. Bu ağaçlar için ikinci bir şans oluyor” şeklinde konuştu.

‘Burası Aydınlılar için bir ev olacak’

Köse, yeşil alan olarak değerlendirilen Aydın Tekstil Alanı’yla ilgili de “Bu alan son zamanlarda çok yaygın olduğu şekilde binalar yapılarak da değerlendirilebilirdi. Paraya dönük işler yapılabilirdi. Burada tamamen insanların kullanımına dönük bir alan var. Bana olan katkısı da çok fazla, ben hep böylesi projelerde çalışmak istemiştim. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun bu çalışmaya vesile olması, benim için de böyle bir alan oluşturmuş olması benim için çok kıymetli. İnsanlar heykellere, sanat eserlerine evlerinde sahip olmak isterler. Buradaki heykellerin bir katkısı daha olacak; paylaşacağız. Sonuçta burası da Aydınlılar için bir ev olacak, günlerini geçirecekleri bir alan olacak. Heykellerimin Aydınlıların paylaşacağı bir alanda olması da işi daha kıymetli hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

‘Yeni işlevlerle yeniden canlandırılması amaçlandı’

Aydın Tekstil Alanı projesiyle ilgili bilgi veren alanın şantiye şefi, restorasyon uzmanı ve mimar Gizem Yetim, alanın tarihi konusunda da önemine dikkati çekerken “1954 yılında kurulmuş Aydın Tekstil Alanı’ndayız. Burası döneminin öncü üretim yerlerinden bir yerleşke. 2013 yılında yapılan imar plan tadilatıyla burası kentsel yeşil alan olarak ilan edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında da vatandaşların vergileriyle kamulaştırılması yapılarak, yapımı devam etmekte olan proje geliştirildi. Aydın Tekstil Fabrikası Yerleşkesi, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki devlet eliyle kurulan diğer sanayi yerleşkelerine benzer şekilde üretim, teknik, idari, ikamet, sosyalleşme alanlarıyla bir bütün halinde bir yerleşkedir. Bu proje geliştirilirken de bu şekilde çok fonksiyonlu bir alan yapılması istendi. Burada işlevini yitirmiş fabrika yapılarının yeni ihtiyaçlara göre, yeni işlevlerle yeniden canlandırılması amaçlandı. Çok işlevli, sosyal, kültürel alanları içeren bir proje oldu” şeklinde konuştu.

‘Tekstil Alanı Aydın kentinin belleği’

Alan içerisinde geçici, kalıcı sergi salonları olan bir fuar alanının yanı sıra tematik müze, çok amaçlı salonlar, gastronomi alanı, kütüphane, çeşitli atölyelerin yapılabileceği kültürel mekanlar, gösteri alanları, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları olacağının altını çizen Yetim, “Aydın Tekstil Alanı 177 dönümlük bir alanı kapsamakta. Burasının Aydın kent belleğinde önemli bir yeri var. Bu projenin amacı da bu hafızanın gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlamak. Aydın halkının vergileriyle kamulaştırılması yapılan bu alana bir değer kattığı için Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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