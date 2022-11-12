Aydın TEKNOFEST’e hazır

Aydın Dijital Dönüşüm Projesi’nin TEKNOFEST 2023 hedefleri doğrultusunda il genelinde başvuru yapan 218 öğretmene TEKNOFEST Başvuru Eğitimleri verildi.

Türkiye’nin milli teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen, "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" 30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bu çerçevede her yıl adından söz ettiren Aydın’da da hazırlıklar tamamlanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Aydın Dijital Dönüşüm Projesi’nin TEKNOFEST 2023 hedefleri doğrultusunda, öğretmenlere TEKNOFEST Başvuru Eğitimleri verildi.

Aydın genelinde başvuru yapan 218 öğretmene yönelik gerçekleştirilen eğitimler Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde düzenlendi. Eğitimlere ise Nazilli Cumhuriyet İlkokulu, Söke Anadolu Lisesi ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliği yaptı.

Eğitimci olarak görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İsmail Aktaş, Matematik Öğretmeni Berna Korkut ve Almanca Öğretmeni Cansel Akel, TEKNOFEST başvuru adımlarını, proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususları ve TEKNOFEST deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.