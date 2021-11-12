Aydın Tabip Odası’ndan çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısı

Aydın Tabip Odası Başkanlığı koordinesinde düzenlenen basın toplantısında taleplerini açıklayan sağlık çalışanları, koşulların iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Aydın Tabip Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu düzenledikleri basın açıklaması ile sağlık çalışanlarının taleplerini açıkladı. Covid-19 sürecinden en çok etkilenen gruplar arasında olan sağlık çalışanlarının, çalışma koşullarında iyileştirmeler yapılmasını istediğini ifade eden Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamasında, “Kuşkusuz geride bıraktığımız bu süreçte pandemiden en çok etkilenen sağlık emekçileri oldu ve hastalıktan yüzlerce arkadaşımızı kaybettik. Tüm pandemi süreci boyunca sağlık çalışanlarının iş yükü arttı, çok sayıda sağlık emekçisi hastalığa yakalandı. Uzun saatler kesintisiz çalışma, sık nöbet tutma, her 5 dakikada bir muayene, yoğun iş yükü, şiddete maruz kalma çalışma alanımız olan sağlık kurumlarının olağanı haline geldi. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.