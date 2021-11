Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık: "Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa istiyoruz"

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, 6 yıl önce Samsun’da görevi başında öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Aynur Dağdemir’i ölümünün 6. yıl dönümünde anarak, "Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa istiyoruz" dedi.

Çalıştığı özel hastanede, sekreterinin eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, ölümünün 6. yılında, Aydın Tabip Odası tarafından anıldı. Sağlıkta şiddete tepki gösteren Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, "Türk Tabipleri Birliği olarak başlattığımız mücadele programında her hafta ayrı bir talep ile sesimizi yükselttik, ancak bu hafta bizler için ayrı bir öneme sahip. Samsun’da görev yaptığı esnada birlikte çalıştığı sağlık çalışanının eski eşi tarafından bıçaklanarak katledilen Dr. Aynur Dağdemir’in bugün aramızdan ayrılışının yıldönümü. Dağdemir, çalışma arkadaşını şiddetten korumak isterken öldürüldü. Bu olay, sağlıkta şiddetin ve kadına yönelik şiddetin en can yıkıcı noktasında duruyor sevgili Aynur. Doktor Aynur Dağdemir, çalıştığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağı ile giren erkek tarafından altı yıl önce bugün öldürüldü. Dr. Edip Kürklü’yü, Dr. Göksel Kalaycıoğlu’nu, Dr. Ersin Arslan’ı, Dr. Kamil Furtun’u, Dr. Hüseyin Ağır’ı, Dr. Fikret Hacıosman’ı da işyerlerinde uğradıkları şiddet sonrası kaybettik. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız işyerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara uğruyor, klinikler ateşe veriliyor, her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz" dedi.

"Birlikte çalıştığı sağlık personelinin eski eşi tarafından öldürülmesine engel olan, sevgili Aynur Dağdemir’in cesaretli dayanışmasını büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanan Çıbık sözlerini şöyle sürdürdü; Sağlıkta şiddet için Türk Tabipleri Birliğinin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasını, sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli işyerleri oluşturulmasını, tüm işyerlerinde kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulanmasını ve iş yaşamında şiddet ve tacize karşı ALO 190 Sözleşmesinin imzalanmasını talep ediyoruz"