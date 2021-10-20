Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık; 5 dakikada hekimlik yapılmaz

Türkiye’deki hasta muayene sürelerinin 5 dakikaya düşürüldüğünü ve bu durumun hekimleri zor durumda bıraktığını ifade eden Aydın Tabip Odası Başklanı Dr. Adalet Çıbık, "5 dakikada hekimlik yapılmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz" dedi.

Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olması gerektiğini ifade eden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinde bu süreyi de dikkate almasını istedi. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu sürenin 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu verildiğini ifade eden Aydın Tabip Odası başkanı Adalet Çıbık, "Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmaktadır. Bu durum da hekimin hastasına yeterli zaman ayıramamasına neden olmaktadır" diye konuştu.

Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adının, ayrıntılı bir öykü almak olduğunu kaydeden Çıbık, "Bu 5 dakikalık sürede ne kişinin yakınmasını anlayabilmek, ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda olan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur" diyerek sağlıktaki bu uygulamayı sağlıksız bulduklarını kaydetti. Çıbık, daha sağlıklı bir toplum için yanlış buldukları bu sistemin bir an önce düzeltilmesini istedi.