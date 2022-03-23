Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden çifte başarı

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Aydın’da düzenlenen Çanakkale konulu şiir yarışmasından çifte başarı ile döndü.

Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Çanakkale konulu Şiir Yazma Yarışması sonuçları belli oldu. Yarışmaya katılan Aydın Sosyal Bilimler Lisesi (ASBL) öğrencileri çifte başarı elde etti. Çanakkale şehitleri anma kapsamında yarışmaya katılan ASBL 9. sınıf öğrencisi Ayşe Cankurt İl Birincisi, 11. sınıf öğrencisi Recep Tolga Tunay ise İl İkincisi oldu.

Okullarına çifte başarı ile dönen öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü Fatih Anıl; “Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada okulumuzu başarılı bir şekilde temsil eden öğrencilerimiz ve danışman öğretmenleri Aslı Atalay’ı tebrik ediyorum, başarılarının devamını dilerim” dedi.