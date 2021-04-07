Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın’ın bu geceden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren, kuzeybatı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların; Perşembe (08.04.2021) günü bölgemiz genelinde yağmur ve sağanak, Cuma (09.04.2021) günü ise bölgemizin kuzey kesimlerinde (İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde) hafif yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın; Bölgemiz genelinde Cuma ve Cumartesi günleri kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Bölgemizin kuzeyinde Perşembe gününden, güney kesimlerinde de Cuma (09.04.2021) gününden itibaren, hissedilir derecede (6 ila 12) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Yağışlı hava ve beraberindeki soğuk havanın neden olacağı buzlanma ve don olayı ile kuzey yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olup, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yayınlayacağı uyarı ve tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.