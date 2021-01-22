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Aydın Şoförler Odası’ndan yetkililere çağrı

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 10 aydır kontak açmayan veya zararına kamu hizmeti veren şoför esnafının ayakta kalabilmesi için taleplerinin dikkate alınmasını istedi. Süreç kapsamında verdiği kamu hizmetinin aksamaması için akaryakıtı bile kredi çekerek ödemek zorunda kalan şoför esnafının vergileri ödeyemeyecek duruma düştüğünü kaydeden Özmeriç, “Her şeye rağmen hizmetini sürdüren şoför esnafına hiçbir kolaylık sağlanmadı” dedi.

AYDIN 22.01.2021, 10:42
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Aydın Şoförler Odası’ndan yetkililere çağrı

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 10 aydır kontak açmayan veya zararına kamu hizmeti veren şoför esnafının ayakta kalabilmesi için taleplerinin dikkate alınmasını istedi. Süreç kapsamında verdiği kamu hizmetinin aksamaması için akaryakıtı bile kredi çekerek ödemek zorunda kalan şoför esnafının vergileri ödeyemeyecek duruma düştüğünü kaydeden Özmeriç, “Her şeye rağmen hizmetini sürdüren şoför esnafına hiçbir kolaylık sağlanmadı” dedi.

Korona virüs salgının ortaya çıkıp pandemi sürecinin yaşanmasından bu yana 10 ayın geride kaldığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Şoför esnafı 10 aydına bu yana para kazanamıyor. Sürecin başlamasından bu yana okul servisleri kontak açmadı. Güzergahları kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti veren şoförler ise yolcu olup olmadığına bakmaksızın aralıksız olarak hizmetine devam etti. Bu süreçte bir çok şoför eşinden dostundan emanet aldığı bilezikle hizmetini sürdürmeye çalıştı. Süreç uzayınca mazot parasını karşılamak için kredi çekenler oldu. Ancak hiçbir zaman verdiği kamu hizmetini aksatmadı” diyerek yeni yıl ile birlikte şoförlerin yeni sıkıntılarla baş başa kaldığını söyledi.

Aylardır zarar etmesine rağmen aksatmadan hizmetini sürdüren şoför esnafına gerekli desteğin verilmesini beklediklerini kaydeden Başkan Özmeriç, “Özel halk otobüsleri ve minibüsler zararına hizmet ediyor. Okul servis araçları hiç çalışmıyor. Vatandaş sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle taksilere binemiyor. Fakat, kamu hizmeti veren bu araçların şoförleri olarak motorlu taşıtlar vergilerini ödemek, zorunlu sigortalarını yaptırmak zorundayız. Belediyelere karşı ödemek zorunda olduğumuz ruhsat ücretleri ve yol kullanım ücretlerinin alınmaması veya indirim yapılması konusundaki taleplerimiz göz önünde bulundurulmadı. Bağkur ve sigorta poliçelerimizde hiçbir kolaylık gösterilmedi” diyerek önemli bir kamu görevi olan ulaşım hizmetlerinin sıkıntısız bir şekilde sürdürülebilmesi için şoför esnafının taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

Başkan Özmeriç, Aydın’daki 897’si taksi, 2 bin 204’ü servis aracı, 2 bin 849’u yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüsü olmak üzere 5950 esnafın yanlarında çalıştırdıkları ve aileleri ile birlikte binlerce kişinin acil destek beklediğini söyledi.
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