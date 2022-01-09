banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş "sözlü izin" kararı

Aydın Şoförler Odası’nda genel kurul heyecanı

Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nda seçim heyecanı yaşanırken, 12 yıllık Başkan Semih Özmeriç tek aday olarak girdiği genel kurulda yaptığı konuşmasında, pandemi döneminde şoför esnafının yaşadığı sıkıntılardan söz etti.

AYDIN 09.01.2022, 16:32
Aydın Şoförler Odası’nda genel kurul heyecanı

Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nda seçim heyecanı yaşanırken, 12 yıllık Başkan Semih Özmeriç tek aday olarak girdiği genel kurulda yaptığı konuşmasında, pandemi döneminde şoför esnafının yaşadığı sıkıntılardan söz etti.

Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Şoförler Odası Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Semih Özmeriç göreve geldiği günden bu yana geçen 12 yıllık süreçte gerçekleştirdikleri çalışmaları şoför esnafı ile paylaştı. Yönetim kurulu üyeleri ve oda personeli ile birlikte belirlenen program dahilinde üyelere en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Özmeriç, "2010-2014 yıllarını kapsayan ilk dönemimizde odamızın mali imkanlarının iyileştirilmesi, üyelerimizin neler istedikleri ve ihtiyaçlarını tespit ederek öncelik sırasına göre uygulamaya geçilmesi, taksi, özel halk otobüsü ve servislerin kurumsal alt yapılarının oluşturulması ve mevcut yönetmeliklerin iyileştirilmesi hususlarında çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle bir hukukçu ve mali müşavirle sözleşme imzalayarak yaptığımız çalışmaların hukuksal alt yapısını oluşturduk. Bu sayede o zamanki muhatabımız Aydın Belediyesi’nde bir dizi meclis kararı olmak suretiyle şoför esnafımızın lehine kararların çıkmasına katkıda bulunduk. İlimizde faaliyet gösteren tüm toplu taşıma araçlarının il trafik komisyon kararlarının yeniden yazılmasını ve yeni kararlarda herkesin hatlarının kendi şahısları adına tescil ettirmesini sağladık. GEKA’ya Şoförler Halkla Buluşuyor projesi hazırladık ve projemiz kabul edildi" dedi.

"Kimseyi yolda bırakmıyoruz"

Yeniden seçildiği ikinci dönemde de oda üyelerinin taleplerini karşılamakta güçlük çeken çekiciyi yenileyerek 10 tekerlekli sıfır bir çekiciyi odaya kazandırdıklarını ve bu sayede kimseyi yolda bırakmadıklarını kaydeden Özmeriç, "Bizlere olan güveniniz ile göreve devam ettiğimiz 2014-2018 yılları arasındaki ikinci dönemimizde de 2014 yılında Aydın’ın Büyükşehir olmasının ardından ulaşımın tamamı UKOME’ye devir oldu. Büyükşehir kurulur kurulmaz UKOME ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taksi, toplu taşıma ve servis araçları yönetmeliklerini sunduk ve hemen geçirdik. Odamıza sıfır 10 tekerlekli çekici kazandırarak hizmetinize sunduk. Aracımız gece gündüz hizmet veriyor ve kimse yollarda rezil olmuyor. Şoför esnafımız krediye ulaşmakta güçlük çekiyor ve özel bankalardan yüksek faizli kredi çekmek zorunda kalıyordu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda şoför esnafımıza hiçbir prosedür ile uğraşmadan, kefilsiz kredi imkanı tanıdık ve diğer bankalardan kurtularak odamızın kurduğu Esnaf Kefalet Kooperatifi’nden faydalanmalarını sağladık" diye konuştu.

"Pandemi ilan edilince uykularım kaçtı"

Korona virüs salgını dolayısıyla pandeminin ilan edildiği gece sabaha kadar uykularının kaçtığını ve şoför esnafını düşündüğünü belirten Özmeriç, "Pandemi bugüne kadar hiç birimizin karşılaşmadığı farklı bir durumdu. 13 Mart günü pandemi ilan edildiğinde geceler boyu gözüme uyku girmedi. Bunun sebebi ise birçok üyemizin kredilerini nasıl ödeyeceği ve yaşantısını nasıl devam ettireceği yönündeydi. Hemen o gecenin sabahında ilgili kurum ve kuruluşlara yazılar yazdım. Sağ olsunlar herkes elinden geldiğince seferber oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyeleri de bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Siyasilerimiz, merkezi hükümet ve sayamadığım bir çok kurum ve kuruluş üzerine düşen görevi fazlasıyla yaparak bizlerin yanında oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor durumda kalan şoför esnafı için, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılının 5’inci ve 6’ncı ayları için toplu taşıma araçlarının yol kullanım ve otogar ücretlerini terkin etti. 2021 yılında da bir kısmında indirim yapmak suretiyle katkıda bulundu. 2022 yılı için de yol kullanım ve otogar ücretlerine zam yapılmadığı gibi; fiyat tarifesi, araç değişikliği ve uygunluk belgesi ücretleri ile personel çalışma belgesi kaldırıldı. Hat kullanım ve çalışma ruhsatı adı altında tek bir ruhsat makul fiyata alınabilecek. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz neticesinde maliyetlerimizin artması sonucu talebimiz haklı görülerek taksi, toplu taşıma ve okul servis araçlarında yeni fiyat tarifesine geçildi. Ayrıca hükümetimiz tarafından da bin ve 3 bin TL olmak üzere 2 defa destek verildi" ifadelerini kullandı.

Söz alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da ellerinden geldiğince şoför esnafının yanlarında olduklarını belirterek belediye olarak imkanlar dahilinde ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Semih Özmeriç tek aday olarak seçime giderken listesinde ise şu isimler yer aldı: "Atilla Akgün, Okan Yalçın, Sabri Duru, Şakir Şahbaz, Orhan Korkmaz, Yunus Zeybek, Hakan Tire, Nuri Kahvecioğlu, Nahit Atan, Ümit Eşin, İsmail Köker."

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Alanyaspor 20 29
10. Beşiktaş 19 28
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Göztepe 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 19 17
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 20 36
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11