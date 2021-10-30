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Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri 2020 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri’nin gerçekleştirilen ’2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

AYDIN 30.10.2021, 17:16
Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri 2020 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri’nin gerçekleştirilen ’2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Sosyal Tesisleri’nde Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç’in de katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Coşkun Akkoyun yaparken, başkan yardımcılığı görevlerini de Abdullah Afşar Ersin Karakan üstlendi. Toplantıda konuşan Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın gerçekleştirdikleri faaliyetleri katılımcılar ile paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalara geçildi.

Her yıl Ocak ayında tüm araçların yıllık belediye ruhsatlarının yenilenmesi işlemleri yapılan görüşmeler sonucunda pandemi nedeniyle Haziran ayı sonuna ertelenmesi sağlandığını, ayrıca Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ödenmesi gereken aylık aidatların yüzde 50 olarak alınmasının sağlandığını ifade eden Başkan Yalçın, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen aylık bin TL gelir desteğinin sizlere her ay zamanında ödenmesi için gerekli hassasiyet gösteriliyor. Gelir desteğinin arttırılması için TÖHÖB birliği ile gerekli müracaatlar yapılmış olup bir an önce arttırılması bekleniliyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle hükümetimizce açıklanan gelir desteği ve yine pandemi sebebiyle gelir kaybına uğrayan sektörlere yapılan ciro destekleri için yapılması gereken kişisel başvurular zamanında kooperatifimiz yönetim binasında görevli personellerimizce yapılmış olup, her üyemizin bu desteklerden yararlanması sağlanmış, kişi başı yapılan toplamda 6 bin TL destek ile sizlerin bir nebze gelir kaybının karşılanması sağlanırken, sadece iki üyemiz nace kodu problemi yüzünden ciro kaybı desteği alamamıştır. Pandemi nedeniyle vergi, SGK, Bağkur ve belediye borcu bulunan üyelerimizin 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kapsamında başvuru işlemleri ve ödemeleri ile ilgili kurumlara gidilmeden kooperatifimiz bürosunda personellerimizce yapılması sağlandı" dedi.

"Pandemi kurallarına hassasiyet gösterildi"

Pandemi döneminde araçların düzenli olarak Aydın Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edildiğini kaydeden Yalçın, "Araçlarımızda çalışanların ve yolcuların kullanması açısından her türlü hijyen ürünü kooperatifimizce temin edilerek araçlarda bulunması sağlandı. Covid-19 pandemisinin etkilerinin en aza indirilebilmesi ve hizmetimizin aksamaması açısından hat sahiplerimizin ve çalışan şoförlerimizin Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşıları durak merkezimizde yapılması sağlandı. Çalışan personellerimizin ve yolcularımızın sağlığı açısından her gün düzenli olarak şoförlerimizin HES kodu kontrolü ve ateş ölçümleri yapıldı. Kızılay Aydın Şubesi başkanlığınca pandemi sürecinde azalan kan bağışlarının artırılabilmesi için durak bünyemizde kan bağışı kampanyası yapıldı" diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdik"

Kooperatifler Kanunu uyarınca her yıl Ocak-Haziran döneminde yapılması gereken genel kurul toplantısının pandemi tedbirleri kapsamında yapılan ertelemeler nedeniyle süresinde yapılamadığını aktaran Kooperatif Başkanı Yalçın, "Kooperatifimize ait web sitemiz ile kooperatifimize ilişkin faaliyet ve duyurularımız bu sitemizden sizlere ve tüm halkımıza iletilmektedir. Şikayet ve öneriler de sitemiz üzerinden yönetim kurulumuza iletiliyor. İletilen şikayet ve öneriler yönetim kurulumuzca değerlendiriliyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi tüm resmi ve özel kuruluşlarla yürütülen samimi çalışmalarımız devam ettirilecektir. Bizler her zaman Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ailesi olarak, birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teşekkür etti

Kooperatif faaliyetlerine ve yapılan çalışmalara destek verenlere teşekkür eden Yalçın konuşmasını şu sözlerle noktaladı;

"Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, Aydın Milletvekillerimize, Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Suat Ekici ve emniyet personeline, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanımız Selahattin Çetindoğan’a, başta Şoförler Odası Başkanımız Semih Özmeriç olmak üzere diğer oda başkanlarımıza, UKOME Daire Başkanı ve çalışanlarına, Aydın yerel basınımızın değerli mensupları ile emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür eder, genel kurulumuzun tüm şehir içi camiamıza yakışır biçimde hayırlı olmasını dileriz."

Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın’ın konuşmasının ardından tek tek okunan gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

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