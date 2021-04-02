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Aydın Sanayi ve Teknoloji Müdürü KUTO Başkanı Akdoğan ile görüştü

Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Bayramer ve İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Şube Müdür Vekili H. İbrahim Buğdaycı, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı ziyaret etti.

AYDIN 02.04.2021, 19:50
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Aydın Sanayi ve Teknoloji Müdürü KUTO Başkanı Akdoğan ile görüştü

Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Bayramer ve İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Şube Müdür Vekili H. İbrahim Buğdaycı, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyarette; Ar-Ge ve tasarım destekleri, mikro işletmelerin KOSGEB aracılığıyla yararlanabileceği destekler görüşüldü, yıllık işletme cetveli girişleri hakkında hatırlatma yapıldı ve Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Kuşadası Ticaret Odası üyelerine yönelik yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, geçtiğimiz aylarda atanarak göreve başlayan Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Ahmet Bayramer’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti, görevinde başarılar diledi.
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