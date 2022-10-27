Aydın sağlığına 970 taze kan gelecek

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın’ın sağlık kadrosu güçlenmeye devam ederken, 970 sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılacak.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’ın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın’a hemşireden, psikoloğa kadar birçok alanda 970 taze kan gelecek. Sağlık Bakanlığınca il geneline 444 tıbbi sekreter, 183 hemşire, 80 ebe, 40 ilk ve acil yardım, 39 anestezi, 30 röntgen teknikeri, 7 şoför, 27 evde bakım teknikeri, 18 fizyoterapist, 13 diyetisyen, 14 psikolog, 15 laboratuvar teknikeri, 9 ağız ve diş sağlığı teknikeri ile çocuk gelişimci, dil ve konuşma terapisti, fizik tedavi, odyometri, ortopedi teknikeri, büro personeli, çevre sağlığı, iş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist), perfüzyonist, diyaliz, podolog, radyoterapi olmak üzere toplam 970 sözleşmeli sağlık personeli kadrosu tahsis edildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık kalitesinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek atamaların “hayırlı” olmasını diledi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Sağlık kadromuz güçlenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız 2022 yılı için 45/A maddesine göre ilimize, 444 tıbbi sekreter, 183 hemşire, 80 ebe, 40 ilk ve acil yardım, 39 anestezi, 30 röntgen teknikeri, 7 şoför, 27 evde bakım teknikeri, 18 fizyoterapist, 13 diyetisyen, 14 psikolog, 15 laboratuvar teknikeri, 9 ağız ve diş sağlığı teknikeri ile çocuk gelişimci, dil ve konuşma terapisti, fizik tedavi, odyometri, ortopedi teknikeri, büro personeli, çevre sağlığı, iş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist), perfüzyonist, diyaliz, podolog, radyoterapi olmak üzere toplam 970 sözleşmeli sağlık personeli kadrosu tahsis edilmiş olup, atanacak personellerle ilimiz sağlık ordusu güçlenmeye devam edecektir. Sağlık personelleri alımları KPSS puanları esas alınarak yapılacak olup, başvuruya ait takvim ve şartlar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet web sayfasında yayımlanacaktır” ifadeleri yer aldı.