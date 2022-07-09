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Aydın Protokolü Bayramlaştı

Aydın’da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AYDIN 09.07.2022, 12:45
Aydın Protokolü Bayramlaştı

Aydın’da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Aydın protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım oldu. Protokol üyeleri ile bir araya gelen Vali Aksoy, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Aksoy; “Bayramlar birlikteliğin dostluğun pekiştiği önemli günler. Bu günlerimizi en iyi şekilde değerlendirmek hepimizin görevi. Kimsesizlere ulaşmak, yaşlıları ziyaret etmek, yetim çocuklara ulaşmak özellikle bayramlarda hassasiyet taşıyacağımız hususlar. Aydın ili olarak güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Katılımınız için her birinize teşekkür ederim. Ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum" dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz ile siyasi parti temsilcileri, ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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