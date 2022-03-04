Aydın polisinden kaçak sigara operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce il genelinde kaçak ve sahte tütün ile tütün mamullerine yönelik çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda toplam 25 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda, 696 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 172 bin 380 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 10 bin 900 gr bandrolsüz nargile tütünü, 50 kg bandrolsüz tütün mamulü, 625 gr bandrolsüz pipo tütünü, 788 kg açık kıyılmış tütün, 15 bin adet sigara filtresi, 3 bin paket bandrolsüz yaprak sigara kağıdı, 10 adet sigara sarma makinesi, 6 adet kompresör, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet şarjör ve 30 adet dolu fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.