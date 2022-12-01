Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri Owlypia Uluslararası Bilgi Yarışması’nda derece aldı

Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri Owlypia Uluslararası Bilgi Yarışmas’ında dünya derecelerinin sahibi oldu.

Dünya çapında İngilizce ikinci yabancı dil olarak eğitim veren okullardaki öğrencilerin katıldığı Owlypia Intellectuals Challenge Yarışması’nın online olarak düzenlenen etabında Proje Koordinatörü Nazar Acar ve Yabancı Diller Bölümü Koordinatörü Menekşe Bilgiçer danışmanlığında, Özel Aydın Başak Koleji ve Başak Koleji Anadolu Lisesi bu sene ilk defa yarışmaya katıldı. 12-14 yaş arası Owlys kategorisinde ’Sosyal Bilimler’ alanında yarışmaya hazırlanan öğrencilerden Neslihan Antike dünya birincisi, Teoman Günay gümüş madalya, Zeynep Gürer gümüş madalya, 15-18 yaş arası Owlys kategorisinde de ’Edebiyat ve Kültür’ alanında Meleknaz Kaçar dünya altıncısı, Fatmanaz Kale dünya dokuzuncusu, ’Sanat ve Tasarım" alanında Bayram Çakaloğlu başarı sertifikası almaya hak kazandı.

Özel Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın , "Öğrencilerimizin yalnızca merkezi sınavlarda değil dünya çapında organizasyonlarda da var olması, bu derece başarılı olması çok önemli. Çünkü biz onları sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’deki değil Berlin, Londra ve Washington’daki akranlarıyla rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirmek hedefindeyiz. Bu anlamda gençlerimizin potansiyeline koşulsuzca inanıyor, onlara dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaçları olacak becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün bu çalışmalarımızın karşılığını aldığımız günlerden sadece biri, bu vizyonumuzun meyvelerini dünyanın dört bir yanında başarılarıyla bizleri gururlandıran Başak Koleji mezunlarını takip ederek almaktayız. Hem ortaokulumuz hem de Anadolu Lisemizdeki başarımızı bütünleşen ve değişen dünyada İngilizce öğrenimine ve öğretimine verdiğimiz 32 yıllık emeğimizin de tezahürü olarak görmekteyiz. Bu anlamda bu yıl açılan yabancı dil ağırlıklı sınıflarımızın da katkısından dolayı çok mutluyuz" dedi.