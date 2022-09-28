Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcısı Altun göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü müdür yardımcılığı görevine atanan Ceyda Altun göreve başladı.

Ortaca Orman İşletme Şefliği görevini yürütürken Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak atanan Ceyda Altun yeni görevine başladı. Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk, İşletme Müdür Yardımcısı Oğuz Yıldırım ve işletme personeli Ceyda Altun’a yeni görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti.