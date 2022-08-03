banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Aydın organize sanayi bölgesinde yangın

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde kauçuk malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AYDIN 03.08.2022, 18:32
Aydın organize sanayi bölgesinde yangın

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde kauçuk malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde boş alanda bir fabrikaya ait dışarıdaki kauçuk malzemelerin tutuşmasını sonucu yangın meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu