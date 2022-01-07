Aydın, organ nakli başarısı ile 7. sırada

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, doku ve organ nakli operasyonlarında da elde ettiği başarılar ile ülke genelinde 7. sırada yer aldı.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’ın, doku ve organ nakli çalışmalarındaki başarısı da ülke genelinde dikkat çekmeye devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Bakanlığı Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi verilerine göre Aydın’ın doku ve organ nakli konusunda Türkiye’deki en iyi 7. il olduğunu ifade etti. Aydın genelinde doku ve organ nakli konusunda başarılı çalışmalar yürüten personelleri de unutmayan Müdür Açıkgöz, düzenlenen törenle doku ve organ nakli personellerine teşekkür belgesi takdim etti.

İl genelinde kamu ve özel kurumlarda çalışan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri personellerine teşekkür belgesi veren Açıkgöz; “İlimiz organ bağışı konusunda personelimizin yaptığı etkin çalışmalar sayesinde Sağlık Bakanlığının Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi verilerine göre Türkiye genelinde 7.sırada yer almaktadır. Yaptığı çalışmaları sadece organ bağışı haftasıyla sınırlamayıp tüm yıl özverili bir şekilde çalışıp emek veren personelimize teşekkür eder, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar dilerim” dedi.

İl genelinde organ bağışı konusunda farkındalık çalışmalarına da ağırlık verileceğini sözlerine ekleyen Açıkgöz, organ bağışı ve organ nakli sayılarının artması ile nakil bekleyen hastalara umut olmayı hedeflediklerini belirtti. Düzenlenen törene Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün yanı sıra, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş da katıldı.