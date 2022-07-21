banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Pazarın ateşi düştü
Pazarın ateşi düştü
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı
Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı

Aydın, öğrencilerin tercihi oldu

“Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırması sonuçları belli olurken Aydın ilk 7 il arasında yer aldı.

AYDIN 21.07.2022, 12:37
Aydın, öğrencilerin tercihi oldu

“Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırması sonuçları belli olurken Aydın ilk 7 il arasında yer aldı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken illerden olan Aydın, üniversite öğrencilerinin de tercihi oldu. Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 81 ildeki 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 196 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenci ile yapılan araştırmaların ardından Aydın, “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nda ilk 7 il arasında yer aldı.

Yorumlar (0)
26°
açık