Aydın, öğrencilerin tercihi oldu

“Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırması sonuçları belli olurken Aydın ilk 7 il arasında yer aldı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken illerden olan Aydın, üniversite öğrencilerinin de tercihi oldu. Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 81 ildeki 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 196 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenci ile yapılan araştırmaların ardından Aydın, “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nda ilk 7 il arasında yer aldı.