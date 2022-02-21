Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı, Hatay’da tanıtıldı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 17 Eylül 2020 tarihinde coğrafi işaret tescili alınan ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunulan Aydın Memecik Zeytinyağının bilinirliliğinin ve marka değerinin artmasına adına gerçekleştirilen Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri’nin pandemiden sonra ilk durağı Hatay oldu.

Hatay’da 2 gün süren Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliklerinde Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri, zeytinyağı tüketicilerine tadım yaptırarak doğru ve kaliteli zeytinyağı kullanımı ile birlikte Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özelliklerini anlattı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğinin sona ermesinin ardından Hatay’da gerçekleşen etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çondur,” Borsamız, coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağının ulusal ve uluslararası platformda marka değerinin artması ve doğru tüketimi noktasında önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Ülkemizin farklı illerinde düzenlemiş olduğumuz Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliği ile zeytinyağı tüketicilerine kaliteli ve kalitesiz zeytinyağı arasındaki fark Tadım Panelistlerimiz tarafından uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Hatay’da gerçekleştirdiğimiz Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliklerinde Tadım Panelistlerimiz, standımızı ziyaret eden ziyaretçilere aynı zamanda ilimize özgü Memecik çeşidi zeytinlerden elde edilen Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özelliklerini zeytinyağı tüketicileri ile paylaşmıştır. Öncelikli hedefimiz, bilinçli zeytinyağı tüketimini artırmak ve tağşişli zeytinyağı tüketimini engellemek olup meyve kokusunun yoğun olarak hissedildiği, acılığı ve yakıcılığı belirgin olan Aydın Memecik Zeytinyağının bilinirliliğini ülkemiz genelinde düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle daha da artırmaktır. Hatay’da gerçekleştirdiğimiz Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğimize destek veren Antakya Ticaret Borsası’na ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’na standımızı ziyaret eden Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu’na ve ziyaretçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.