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Aydın Memecik Zeytini, Avrupa’da tescillenecek

Aydın Ticaret Borsası, coğrafi işaretli Aydın Memecik Zeytini için Avrupa Birliği tescil başvurusunda bulundu.

AYDIN 18.11.2021, 16:06
Aydın Memecik Zeytini, Avrupa’da tescillenecek

Aydın Ticaret Borsası, coğrafi işaretli Aydın Memecik Zeytini için Avrupa Birliği tescil başvurusunda bulundu.

Aydın ili tarımsal ürünlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtma konusunda coğrafi işaret çalışmalarına önem veren Aydın Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde tescili kabul edilen Aydın Memecik Zeytini’nin Avrupa Birliği’nde tescillenmesi için başvurusu gerçekleştirildi. Aydın Memecik Zeytini’nin Avrupa Birliği’nde de tescillenmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, başvuruyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın’nın coğrafi konumunun ve iklim özelliklerinin sağladığı koşullara bağlı olarak coğrafi işaret potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Çondur, coğrafi işaretin ürüne ün kazandırdığını ve üretildiği bölgenin tanınırlığını arttırdığını belirtti.

Coğrafi işareti olan ürünlere güvenin, ürüne olan talebin de artmasına vesile olduğunu sözlerine ekleyen Çondur, coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek, “İlimiz ile bütünlük sağlayan yerel ürünlerin katma değerini artırmak ve kırsal kalkınmaya ekonomik olarak katkı sağlamak üzere borsamız coğrafi işaret çalışmalarına önem vermektedir. Bilindiği üzere borsamız tarafından Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı olmak üzere tescillenen toplam beş ürünümüz bulunmaktadır. Avrupa Birliği nezdinde tescillenen Aydın Kestanesi’nin ardından diğer coğrafi işaretli ürünlerimiz için başvurularımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu doğrultuda borsamız 24 Eylül 2021 tarihinde Avrupa Birliği’ne başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağının ardından Aydın Memecik Zeytini için Avrupa Birliği tescil başvurusunda bulunmuştur” dedi.

Başvurunun onaylanması halinde Avrupa Birliği tescilli ürün sayısının 3’e çıkacağını ifade eden Çondur, “Coğrafi işaretli ürünlerimizin Avrupa Birliği nezdinde onaylanması halinde Avrupa Birliği’nde tescili kabul edilen ürünlerimizin sayısı 3’e çıkmış olacaktır. Avrupa Birliği tescil başvurusu hazırlık aşamasında danışmanlığımızı üstlenen Huriye Özener’e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Aydın’da yetişen ve kuraklığa dayanıklı, yağ ve meyve eti çekirdek oranı yüksek olması özelliğiyle bilinen Aydın Memecik Zeytini’nin kilogramdaki ortalama meyve adedi 200, ortalama yağ içeriği ise yüzde 24.50 olarak biliniyor.

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