Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve AYTB Zeytinyağı Tadım Paneli koordinatörlüğünde her yıl düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması için başvurular başladı.

Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı üretimi yapan firmaların ödüllendirilmesi için düzenlenecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 6 Şubat 2023 olup başvurular Aydın Ticaret Borsası’na yapılacak. Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’na katılım sağlamak isteyenlerin; Aydın ili sınırları içerisinde, Aydın Memecik Zeytininden üretilen Aydın Memecik Zeytinyağını, gıda üretim iznine sahip bir işletmede fason üretim yaptıran butik ya da büyük ölçekli üretici, yağhaneci, tüccar, sanayici firma, Ziraat Odası veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan üretici kişi ya da tüzel kişiler olması gerekiyor.

Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni 17 Şubat 2023 tarihinde, 10. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda gerçekleşecek olup; yarışmada dereceye giren firmalar altın, gümüş, bronz madalya ile ödüllendirilecek.

Coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytininden elde edilen Aydın Memecik Zeytinyağının ulusal ve uluslararası etkinliklerde tanıtımı ve marka değerinin arttırılması adına çaba gösterdiklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytinin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil sürecinde sona yaklaşıldığını en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Çondur, sektörde zeytinyağı üretiminde kalitenin arttırılması ve natürel sızma olarak kusursuz üretim yapan firmaların isimlerinin duyurulması adına düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’na tüm firmaları davet etti.