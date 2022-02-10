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Aydın Kestanesi, çalıştayda konuşulacak

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi koordinatörlüğünde 15 Şubat 2022 Salı günü Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda “Kestane Çalıştayı” düzenlenecek.

AYDIN 10.02.2022, 16:06
Aydın Kestanesi, çalıştayda konuşulacak

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi koordinatörlüğünde 15 Şubat 2022 Salı günü Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda “Kestane Çalıştayı” düzenlenecek.

Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alınan ve ülkemiz kestane üretiminin yüzde 33,5’lik kısmına sahip olan Aydın’da kestane üretiminin bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkıları, sektörün geleceği için atılması gereken adımlar kestane çalıştayında konuşulacak. Ana teması “Kestanenin Dünü, Bugünü ve Geleceği” olan çalıştay, 2 oturumda gerçekleştirilecek. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan çalıştayın ilk oturumunda 6 farklı konuya değinilecek. Kestanede gübrelemenin nasıl yapılması gerektiği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Kestane Yetiştiriciliğinde Son 28 Yıl Araştırması ve Geleceğe Projeksiyonu, Önemli Kestane Zararları ve Çözüm Önerileri, Kestane Kanseri ile Mücadele ve Çözüm Önerileri, Kestane Yetiştiriciliğinde Mekanik Hasat Olanakları ile Gelecekte Tarım konularına yer verilecek. Kestane ile ilgili Ar-Ge Çalışmaları konusu ile başlayacak olan II. oturumda ise Kestane Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Yaşanan Sorunlar, Kestaneyi un haline getirme çalışmaları, Kestanenin Sofralara Yolculuğu, Desteklemeler ile Kestanenin Ticari Değeri konuşulacak.

Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleşecek olan Kestane Çalıştayı ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “ Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayan ve ilimizin önemli ihracat ürünlerinden olan kestanenin ekolojisi, ekonomisi, üretimi, kullanımı, kalitesinin artırılması, markalaşma süreci ve Ar-Ge çalışmaları borsamız ev sahipliğinde düzenlenecek olan çalıştayda üniversitemiz akademisyenleri, kurum müdürlerimiz ve sektör temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir ”dedi.

Kestanenin geleceği için önemli bir çalıştay olacağını ifade eden Çondur, sektör temsilcilerini çalıştaya davet etti.

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