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Aydın Kasım ayında yazı yaşıyor

AYDIN'DA KIŞ AYLARININ GELMESİNE RAĞMEN YAZ SICAKLARI SÜRÜYOR.

AYDIN 12.11.2020, 16:18
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Aydın Kasım ayında yazı yaşıyor

Türkiye’de Kasım ayı ile birlikte soğuk havalar kendini hissettirmeye başlarken, Aydın’da 30 dereceye ulaşan sıcak hava ile birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor.

Türkiye’de uzun yıllar boyunca Kasım ayı ortalama sıcaklıkları 8,9 derece olarak ölçüldü. Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11.3 derece iken, geçtiğimiz yıl 14.9 derece olarak gerçekleşti. En düşük ortalama sıcaklık Kütahya’da, en yüksek ortalama sıcaklık ise Bodrum’da gerçekleşti. Aydın’da da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşlara yaradı. Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre 30 dereyi gösterdi. İlçedeki sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. İlçede yaya trafiğinin en yüksek olduğu yerlerden biri olan Atatürk Kent Meydanı’nda sokağa çıkan vatandaşlar, parklarda oturarak güneşin keyfini çıkardı.
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