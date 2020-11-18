Aydın Kahveciler Odası Başkanı Ambarlı; "Esnafa acil destek şart"

Korona virüsün önüne geçmek amacıyla Kabine toplantısında yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirlere göre 20 Kasım Cuma günü saat 20:00’dan itibaren kapatılacak olan kahvehane ve kıraathaneneler için Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Ambarlı, "Esnafa acil destek şart" dedi.

Sağlık için alınan hiçbir karara karşı olmadıklarını kaydeden Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Ambarlı, "Tedbirlere evet, ancak bizim halimiz ne olacak? Daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında en büyük sıkıntıyı esnaf ve sanatkarımız yaşadı. Hiç kuşkusuz yeni alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında olumsuz etkilenecek olan kesim yine esnaf ve sanatkârlarımızdır. Bu alınan kararlar kapsamında esnaf özel olarak desteklenmelidir. Yeni alınan kararlardan olumsuz etkilenecek olan esnafımız ekonomik olarak desteklenmelidir. Hiç zaman kaybedilmeden iş yerleri kapanan esnafımıza ve yanlarında çalıştırdıkları personellere nakdi yardım yapılmalı. Kira yardımının yanı sıra elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerini karşılamak için her ay düzenli olarak belli oranda esnafımıza nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlar kapalı oldukları bu dönemde SSK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalıdır" dedi.