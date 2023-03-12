Aydın jandarmasından trafik denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde bin 516 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler il genelinde 22 trafik timi ve 45 personelin katılımıyla şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, bin 516 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 45 araç sürücüsü ve sahibine cezai işlem uygulandı. Yakalanması bulunan 5 şahıs denetime takılırken, 11 araç da trafikten men edildi.