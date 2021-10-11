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Aydın itfaiyesinde yeni isim belli oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır’ın emekliye ayrılmasının ardından, göreve vekaleten Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan getirildi.

AYDIN 11.10.2021, 21:53
Aydın itfaiyesinde yeni isim belli oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır’ın emekliye ayrılmasının ardından, göreve vekaleten Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan getirildi.

Aydın Belediyesi’nde 1979 yılında göreve başlayan ve çeşitli kademelerde görev yapan Serdar Adanır, 20 yıldır görev yaptığı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevinden emekliye ayrıldı. Adanır’ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan makam koltuğuna gelecek olan yeni isim de belli oldu. Yaş haddinin dolması üzerine 65 yaşında emekli olan Adanır, itfaiyeye veda ederken, yerine vekaleten Söke İtfaiye Amiri olarak görev yapan Taner Günhan getirildi. Günhan’ın önümüzdeki günlerde görevi devralması beklenirken, boş kalan Söke İtfaiye Amirliği’ne de hangi ismin geleceği merak konusu oldu.

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